В Пермском крае в ДТП погибли два человека

Среди них ребенок

ТАСС, 2 марта. Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Пермском крае, в результате погибли женщина и ребенок. Оба водителя госпитализированы, сообщается в Telegram-канале УГИБДД по региону.

ДТП произошло в 20:50 по местному времени (18:50 мск) на федеральной трассе М-7 "Волга". "Со стороны Перми двигался автомобиль Kia Rio с прицепом под управлением водителя 1972 года рождения, который <…> допустил выезд на полосу встречного движения, где [столкнулся] с автомобилем Hyundai Solaris. В результате ДТП <…> мальчик 8 лет и женщина 40 лет погибли на месте", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, ребенок находился в автомобиле Hyundai Solaris. Правоохранители добавили, что оба водителя госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.