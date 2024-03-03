В Приангарье в ДТП погиб один человек

Еще один пострадал

ИРКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. 19-летний водитель без удостоверения и с признаками алкогольного опьянения врезался в ограждение в иркутском городе Черемхово, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области. В результате одна девушка-пассажир погибла, еще одна несовершеннолетняя пострадала.

"В результате ДТП от полученных травм в медицинском учреждении скончалась 16-летняя девушка-пассажир, а также травмировалась 17-летняя школьница. Установлено, что у молодого человека, находившегося за рулем иномарки, отсутствовало водительское удостоверение, а также имелись признаки алкогольного опьянения", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corona Premio не справился с управлением и врезался в металлическое пешеходное ограждение. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП, которое произошло утром 3 марта.