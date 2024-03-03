ВСУ выпустили более 70 боеприпасов по Белгородской области за сутки

Также украинские военные пытались атаковать регион при помощи порядка 17 беспилотных летательных аппаратов и дронов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за сутки более 70 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, также украинские военные пытались атаковать регион при помощи порядка 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов. В результате атак пострадавших нет, повреждения получили несколько домов и автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксировано 12 прилетов. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях и двух автомобилях. Также была повреждена линия электроснабжения, в настоящий момент она восстановлена", - написал он.

Также по Шебекину и селу Середа ВСУ выпустили по шесть минометных снарядов, по селу Дмитриевка - один снаряд из РСЗО, по селу Муром - пять минометных снарядов, ПВО сбила один украинский БПЛА.

В Белгородском районе в селе Щетиновка зафиксировано три прилета, также с БПЛА сброшено взрывное устройство, повреждения получила линия электропередачи. По селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 4 артиллерийских снаряда. Над населенными пунктами района сбито порядка 10 БПЛА. После отражения силами ПВО воздушной атаки разрушения выявлены в одном доме.

В Борисовском районе ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок, в результате чего повреждена система газоснабжения. В Волоконовском районе украинские военные атаковали село Тишанка и хутор Плоское при помощи БПЛА. В Грайворонском городском округе по селу Безымено выпущено четыре минометных снаряда, в селе Козинка упал дрон-камикадзе, над селом Ивановская Лисица сбит БПЛА самолетного типа.

В Корочанском районе обезврежены два БПЛА самолетного типа. В Краснояружском районе ВСУ обстреляли поселок Прилесье - зафиксировано четыре прилета.