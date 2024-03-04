В Россию доставили тело альпиниста, погибшего при восхождении в Киргизии

Прощание с Евгением Глазуновым состоится 6 марта в Новосибирском крематории

ТАСС, 4 марта. Тело российского альпиниста Евгения Глазунова, погибшего при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии, доставлено в Россию. Об этом на своей странице в сети "ВКонтакте" сообщила представитель группы альпинистов, задействованных в поиске и спуске тела, Анна Пиунова.

"Все спустились. Женя на земле <…> 4 марта Женя улетит в Новосибирск - город, где живет его мама. Прощание состоится в среду, 6 марта, в Новосибирском крематории", - написала Пиунова.

По ее словам, снять тело с горы помогали шесть российских альпинистов.

Поиски россиянина осложнялись плохой погодой. В 2018 году родной брат Евгения Глазунова - известный иркутский альпинист Сергей Глазунов - погиб при восхождении на вершину высотой более 7 тыс. м в Пакистане.

Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии 12 февраля. 16 февраля из-за непогоды он развернулся и начал спуск. С тех пор связь с ним пропала. Вместе с Глазуновым на маршрут отправился его напарник, который при восхождении находился для подстраховки внизу. Именно он заявил об исчезновении российского альпиниста и поднял тревогу. 22 февраля тело альпиниста было найдено на горе.