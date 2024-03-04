После надписи краской на батарее Владивостокской крепости возбудили уголовное дело

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело после того, как неизвестный нанес краской надпись на памятнике истории - Поспеловской батарее Владивостокской крепости. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом из аэрозольного баллончика надпись на памятнике "Батарея Поспеловская" в городе Владивостоке <...>. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи уже осмотрели место происшествия. Изъят пустой аэрозольный баллон. Установлены и допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Архитектурный ансамбль "Батарея Поспеловская" во Владивостоке входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1899-1903 годов. Этот исторический памятник представляет собой комплекс оборонительных сооружений, возведенных на полуострове Муравьева-Амурского и острове Русском в 1877-1917 годах. С 1990-х годов до принятия их на баланс одноименным музеем-заповедником почти все объекты крепости были оставлены военными частями и долгое время не имели охранного статуса, что привело к их запустению.