В Алма-Ате после землетрясения сохраняется угроза повторных афтершоков

Жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил начальник департамента по ЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев

АСТАНА, 4 марта. /ТАСС/. Угроза повторных афтершоков сохраняется в Алма-Ате после землетрясения. Об этом сообщил начальник департамента по ЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев.

"На данный момент сохраняется угроза повторных афтершоков. Данные о произошедшем землетрясении обрабатываются", - сказал Атыгаев в видеообращении. Он попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, находиться в пунктах приема населения.

"Жертв и разрушений на данный момент не зафиксировано", - отметил глава департамента по ЧС.

В свою очередь директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана Даулет Сарсенбаев сообщил, что афтершоки после землетрясения возможны, но уже с меньшей силой и ощутимостью. "На данный момент заседает комиссия по оценке сейсмической ситуации. Просим вас сохранять спокойствие и находиться в местах сбора населения предварительно до 16:00", - сказал он в видеообращении.

Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что 4 марта сетью сейсмических станций зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 31 км на юг от Алма-Аты на территории республики. Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда MPV 6.1. В Алма-Ате и Алматинской области толчки ощущались силой 5 баллов, в Жетысуской области - 2 балла.