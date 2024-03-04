СК требует заочно арестовать политолога Галлямова

Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ требует заочно арестовать политолога Аббаса Галлямова (признан иноагентом) по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство СК с требованием избрать меру пресечения в виде заочного ареста Галлямову А. Р., обвиняемому по ч. 3 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия)", - сказали в суде. Ранее политолог был объявлен в розыск.

Галлямов был спичрайтером премьер-министра РФ Владимира Путина в 2008-2010 годах. Позже в течение четырех лет занимал пост замруководителя администрации главы Башкирии при Рустэме Хамитове. Внесен Минюстом в реестр иноагентов 17 февраля 2023 года.