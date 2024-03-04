В Приморье в нацпарке "Земля леопарда" ликвидировали природный пожар

Мониторинг продолжается для противостояния потенциальному возобновлению пожара

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники лесопожарных служб и национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае ликвидировали природный пожар, который действовал в нацпарке с воскресенья, сообщили ТАСС в пресс-службе "Земли леопарда".

"Пожар в национальном парке ликвидировали. Возле села Зарубино еще догорают трава и кустарники. Мониторинг продолжается для противостояния потенциальному возобновлению пожара", - сообщили в пресс-службе.

На утро понедельника в Приморском крае было зарегистрировано три природных пожара общей площадью 4 900 га, в том числе один площадью 100 га, на территории национального парка "Земля леопарда".

Как сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре, до конца недели серьезных осадков в крае не ожидается. Только 8 марта синоптическая ситуация изменится. Приморье окажется в зоне атмосферных фронтов, на большей территории пройдет небольшой и умеренный снег. Ночные морозы ослабеют на 1 - 4 градуса, дневная температура будет в пределах от минус 3 до плюс 3 градусов.