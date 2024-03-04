В Марий Эл в ДТП погиб двукратный победитель первенства мира по тайскому боксу Чернов

В результате аварии пострадали 21-летний водитель и два пассажира легкового автомобиля

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Двукратный победитель первенства мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП в Марий Эл. Об этом сообщил тренер клуба тайского бокса "Красная машина" в Йошкар-Оле Андрей Собко на своей странице во "ВКонтакте".

"В результате страшного ДТП погиб мастер спорта России, победитель Кубка России, двукратный победитель первенства мира, двукратный чемпион России по студентам, трехкратный победитель первенства России, многократный победитель всероссийских турниров, профессиональный боец Никита Чернов. Никита погиб по дороге на свои первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников. Вечная память, боец", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции Марий Эл, около 8:00 мск 2 марта на 26-м км автодороги "Вятка" Звениговского района 31-летний водитель "Камаза", по предварительным данным, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Volvo 540. В результате ДТП пострадали 21-летний водитель и два пассажира легкового автомобиля, один из которых несовершеннолетний. Еще один пассажир Volvo 540 погиб до приезда скорой помощи.