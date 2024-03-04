Хинштейн сообщил об обнаружении еще одного взрывного устройства под Самарой

По данным депутата, оно обезврежено взрывотехниками

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты обнаружили еще одно взрывное устройство на месте подрыва железнодорожного моста в Самарской области. Оно обезврежено взрывотехниками, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство", - написал Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.

По его словам, серьезного урона инфраструктуре не было нанесено, в результате подрыва моста никто не пострадал. "Ответственность за эту бесполезную по сути диверсию уже официально взяла на себя украинская разведка", - отметил Хинштейн.

Как сообщили в УФСБ по региону, в 06:13 (05:13 мск) поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск. Пресс-служба Куйбышевской железной дороги сообщала, что движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск приостановлено.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что взрывное устройство сдетонировало на опоре железнодорожного моста. Предварительно, повреждены ограждение и конструкции опоры моста возле берега.