В Якутске в больнице умерла двухлетняя девочка

Возбудили уголовное дело

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти двухлетней девочки в медицинском учреждении в Якутске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), по факту смерти двухлетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, 29 февраля девочка по направлению участкового врача-педиатра была направлена в инфекционную больницу, после переведена в реанимационное отделение, где наступила смерть ребенка. "По данным следствия, причиной смерти стал острый гастроэнтерит, осложнившийся сепсисом. По уголовному делу изучается медицинская документация, проводятся допросы и иные необходимые следственные действия", - добавили в СК.

Как сообщили в региональном Минздраве, назначена ведомственная проверка для оценки качества и безопасности каждого этапа оказания медицинской помощи ребенку.