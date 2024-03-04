В Новосибирске возбудили дело после оставления ребенка на два дня в запертой квартире

Со слов ребенка, за ним никто не присматривал и он был очень голоден

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту оставления матерью восьмилетнего ребенка на два дня в запертой квартире без еды и присмотра. Ребенка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

"Следственными органами СК России по Новосибирской возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения матерью возложенных обязанностей по воспитанию и уходу за несовершеннолетним ребенком", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 февраля в мать сына на два дня в запертой квартире без присмотра и пищи. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в этой семье.

2 февраля пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы рассказала, что спасатели получили сообщение о запертом в квартире ребенке, который зовет на помощь. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в помещение. Со слов ребенка, он двое суток находился один и был очень голоден.

В областной прокуратуре добавили, что семья проживает в Новосибирске непродолжительное время. Прокуратура начала проверку.