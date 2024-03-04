В Петербурге при строительстве станции метро нашли неразорвавшийся снаряд

Его длина составила почти 50 см

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петербурге строители метрополитена на месте вестибюля будущей станции "Путиловская".

"На строительной площадке АО "Метрострой Северной столицы" снова нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Он пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Опасную находку сотрудники АО "Метрострой Северной столицы" обнаружили в ходе сооружения будущего вестибюля станции "Путиловская", - сообщили в пресс-службе компании.

Строительные работы после обнаружения снаряда, длина которого достигала почти 50 см, были остановлены, на место прибыли сотрудники экстренных служб, территорию вокруг оцепили. Опасную находку уже вывезли.

Аналогичный случай произошел в середине февраля в 2022 году, и так же на месте вестибюля будущей станции "Путиловская". Снаряд обнаружил машинист экскаватора. Доступ в котлован был закрыт. Группа саперов Северо-Западного военного округа Минобороны России обезвредила и вывезла снаряд. В тот раз машинист экскаватора и два контролера были отмечены благодарностью, а также премией за внимательное отношение к работе.