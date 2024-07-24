Следовавший в Петербург самолет приземлился в Екатеринбурге из-за болезни пассажира

Борт встретили медики аэропорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании NordStar внепланово приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. Борт следовал из Красноярска в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе воздушного порта.

"У нас в аэропорту совершил внеплановую посадку самолет авиакомпании NordStar, следовавший из Красноярска в Санкт-Петербург. Причина - ухудшение самочувствия пассажирки. Борт встретили медики аэропорта, пассажирка госпитализирована. Самолет готовится к вылету по маршруту", - говорится в сообщении.