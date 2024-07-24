Число жертв крушения судна с мигрантами около Мавритании увеличилось до 25

Большинство пассажиров судна, направлявшегося в Европу, являются выходцами из Сенегала и Гамбии

РАБАТ, 24 июля. /ТАСС/. Число жертв крушения судна с африканскими мигрантами у побережья Мавритании возросло до 25. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Большинство пассажиров судна, направлявшегося в Европу, являются выходцами из Сенегала и Гамбии.

Ранее Международная организация по миграции сообщила, что около 300 человек сели в лодку на побережье Гамбии и провели семь дней в водах Атлантического океана, прежде чем 22 июля судно перевернулось недалеко от столицы Мавритании - города Нуакшот.

В организации подчеркнули, что крушение близ берегов Мавритании произошло "на фоне растущей миграции по западноатлантическому маршруту, где многие мигранты предпринимают опасные путешествия в поисках лучших возможностей или чтобы избежать трудных ситуаций в странах своего происхождения".

Попытки переправки нелегальных мигрантов с побережья стран Западной Африки в Европу стали распространенным явлением. Нередко они приводят к трагедиям и гибели людей, которые пересекают большие расстояния на непригодных для этой цели плавательных средствах.