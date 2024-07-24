В Харьковской области произошла стрельба между военными ВСУ

В оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщили, что есть погибшие

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Стрельба произошла в одном из воинских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в результате есть погибшие и раненые, сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Сегодня на Харьковщине в одном из подразделений военнослужащими на почве личных взаимоотношений было применено огнестрельное оружие, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки. - В результате трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения".

Отмечается, что состояние раненых тяжелое, они госпитализированы. На месте происшествия работают военная служба правопорядка и правоохранительные органы.

Причина конфликта не называется.