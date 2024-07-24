В Башкирии девочка утонула в реке во время отдыха

Спасатели обнаружили тело в реке Дема

УФА, 24 июля. /ТАСС/. Купавшаяся вместе с подругой девятилетняя девочка в Башкирии утонула в реке Дема, сообщило в Telegram-канале управление МЧС по региону.

24 июля местные СМИ сообщили, что спасатели обнаружили тело девочки, утонувшей 21 июля.

"На реке Дема вблизи деревни Ильчигулово Миякинского района во время купания в необорудованном месте утонула девятилетняя девочка", - отмечается в сообщении ведомства.

21 июля управление МЧС написало в телеграм-канале о проведении поисково-водолазных работ. "По предварительным данным, две девочки купались в реке Дема. Внезапно одна из них начала тонуть, вторая девочка попыталась спасти подругу, но очевидцы успели ее вытащить из воды, возможно, тем самым уберегли от гибели. Очевидцы своими силами попытались найти утонувшую девочку, но не смогли", - сообщили спасатели.