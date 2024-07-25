В Курской области из-за падения обломков БПЛА загорелся дом

Женщина получила ожоги

КУРСК, 25 июля. /ТАСС/. Частный жилой дом загорелся из-за падения обломков беспилотника в поселке Юбилейный Курской области. Пострадала женщина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня в поселке Юбилейный Курского района из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Ожоги получила местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнем", - написал он.

По словам Смирнова, женщине оказали медицинскую помощь на месте. Врио губернатора добавил, что дом получил повреждения. Власти помогут собственнику имущества.