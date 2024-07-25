В Охотском море перевернулась лодка с рыбаками

Один человек пропал без вести

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июля. /ТАСС/. Лодка с двумя рыбаками перевернулась в Охотском море 23 июля, один человек пропал. Его поиски пока результатов не дали, сообщает ГУ МЧС России по Камчатке.

"Лодка с рыбаками перевернулась в Охотском море, люди были без спасательных жилетов. Все случилось 23 июля. Как сообщили очевидцы, двое мужчин на маломерном судне вышли из устья реки Митога в Охотское море. Ориентировочно в 1,5 км от берега лодка перевернулась. По оперативным данным, одному человеку удалось спастись, второй пропал без вести. Его поиски к настоящему моменту результатов не дали", - говорится в сообщении ведомства.