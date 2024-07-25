В Липецкой области возбудили дело по факту пропажи 11-летнего ребенка

В поисках несовершеннолетней участвуют правоохранители, волонтеры и местные жители

ТАСС, 25 июля. Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетней девочки в Усманском районе. Правоохранители полагают, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление, сообщила пресс-служба следственного управления по региону в своем Telegram-канале.

"В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней в Усманском районе. <…> С учетом длительного отсутствия сведений о месте ее нахождения у следствия имеется основание полагать, что в отношении нее могло быть совершено преступление", - говорится в сообщении.

По информации поискового отряда "Лиза Алерт" по региону, девочке 11 лет.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СК, несовершеннолетняя ушла из дома по улице Свободная в селе Беляево вечером 23 июля. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, к поискам привлечены волонтеры и местные жители.