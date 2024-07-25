На Камчатке прогнозируют снижение активности вулкана Безымянный

По словам вулканолога Юрия Демянчука, активная фаза извержения пошла на спад после пеплового выброса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июля. /ТАСС/. Активность вулкана Безымянный на Камчатке, который в 02:30 (17:30 мск 24 июля) выбросил пепел на высоту до 12 км, снижается, извержение завершается. Об этом ТАСС сообщил руководитель вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

"Подготовка к мощному пепловому выбросу проходила примерно 10 дней, было понятно, что оно вот-вот случится. И сегодня ночью произошел пароксизм, сошел мощный пирокластический поток протяженностью около 5 км. Под угрозой оказалась сейсмостанция "Безымянная" с оборудованием, но, к счастью, поток до нее не дошел. Можно сказать, что активная фаза извержения пошла на спад, все постепенно успокаивается", - рассказал вулканолог.

Он отметил, что пепловый выброс на вулкане опасен для авиации - исполину присвоен наивысший код авиационной опасности "красный". Приближаться к вулкану также опасно.

Ранее природный парк "Вулканы Камчатки" объявил о закрытии популярного туристического маршрута "Вокруг Толбачиков". Зарегистрированных тургрупп в районе вулкана нет.

Вулкан Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - около 3 км.