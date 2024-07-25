На Чукотке из-за осадков подтопило пять домов

В пунктах временного размещения находятся 11 человек

ТАСС, 25 июля. Пять домов, в том числе многоквартирные, подтоплены в Билибинском районе Чукотки из-за обильных осадков и, как следствие, повышения уровня воды в реке Каральвеем, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Кузнецов.

"В Билибино из-за подъема воды сегодня началось подтопление придомовой территории пяти домов в районе "Старый порт". Причина - повышение уровня воды в реке Каральвеем в связи с обильными дождями. Силами противопожарной службы эвакуировали 37 человек: 11 человек - в пункт временного размещения, остальные жители разместились у родственников. Продолжается подомовой обход. Угрозы сейчас нет, но по прогнозу дождь не закончится, уровень воды в ближайшее время не упадет. Создан оперативный штаб, сейчас также решается вопрос о временном закрытии движения по дороге до Кепервеема", - написал он.

По сообщению ГУ МЧС России по региону, в зону подтопления попали и многоквартирные дома, в которых проживают 48 человек. На территории Билибинской общеобразовательной школы развернут пункт временного размещения на 150 человек.

Билибинский район - удаленный муниципальный район на Чукотке, до которого можно добраться только по воздуху. В нем проживает порядка 7,5 тыс. человек.