В Москве задержали мошенников, представлявшихся сотрудниками "Дорожного патруля"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД задержали мошенников, которые представлялись сотрудниками "Дорожного патруля" и требовали деньги за услуги. Об этом столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в четверг в Twitter.

"ГИБДД задержала автомобиль, водители которого под видом сотрудников ЦОДД предлагали помощь за деньги" - говорится в сообщении.

В центре отметили, что логотип ЦОДД уже снят с кузова автомобиля мошенников, а водители будут доставлены в органы для проверки.

Ранее сообщалось, что в столице появилась банда аферистов, которые выдают себя за сотрудников "Дорожного патруля" и вымогают деньги с водителей.

В мае 2017 года на базе ЦОДД была создана первая городская система оказания помощи на дорогах "Дорожный патруль", ежедневно его сотрудники проводят мониторинг дорожной ситуации, проверяют дорожную инфраструктуру, помогают водителям, регулируют дорожное движение при необходимости, а в случаях ДТП или чрезвычайных ситуациях взаимодействуют с экстренными службами. "Дорожный патруль" получает сигнал из ситуационного центра ЦОДД.

Служба работает без выходных и круглосуточно. В штате насчитывается 50 человек. Услуги "Дорожного патруля" предоставляются на бесплатной основе.