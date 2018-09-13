{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: самолет British Airways совершил вынужденную посадку в Северной Канаде

По данным телеканала CTV, на борту никто не пострадал

ОТТАВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пассажирский лайнер авиакомпании British Airways совершил вынужденную посадку из-за технических проблем в городе Икалуит, расположенном в северной канадской территории Нунавут. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner следовал из Лондона в Калгари (провинция Альберта), но во время полета из-за "технических проблем", характер которых не раскрывается, был вынужден совершить посадку в Икалуите. Посадка прошла штатно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Сколько человек находились на борту самолета, не сообщается.

За пассажирами вылетел запасной борт, которых доставит их в Калгари.

Теги
КанадаВеликобритания
NBC: один человек погиб в результате пожаров и взрывов газа в Массачусетсе
Двое пострадавших находятся в критическом состоянии
Читать полностью