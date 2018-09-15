Задымление двигателя произошло при посадке самолета Air Astana в Казахстане

АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Один из двигателей самолета авиакомпании Air Astana задымился в столице Казахстана в субботу при посадке лайнера, следовавшего из Атырау, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"После посадки рейса КС-982 авиакомпании Air Astana направлением Атырау - Астана, тип воздушного судна А320, произошло задымление левого двигателя. Силами пожарной части аэропорта своевременно приняты меры, задымление потушено", - говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице ведомства в Facebook.

По информации пресс-службы комитета, в самолете находились 90 пассажиров, пострадавших нет. В то же время на странице авиакомпании в Facebook уточняется, что на борту самолета находился 91 пассажир и восемь членов экипажа. В компании также подтвердили отсутствие пострадавших. В настоящий момент инженерная служба авиакомпании выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование, добавили в Air Astana.