Внедорожник въехал в супермаркет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель на внедорожнике пробил стену супермаркета в поселке Репино в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.
"Автомобиль Infiniti пробил стену магазина и въехал в супермаркет по адресу: поселок Репино, улица Нагорная, дом 1", - сказали ТАСС в пресс-службе, не уточнив подробности.
Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, жертвой инцидента стала женщина.
"Одна женщина в результате инцидента скончалась",- сообщили в ведомстве.
В региональном управлении ГИБДД добавили, что мужчина, находившийся за рулем внедорожника, собирался отъехать от парковки супермаркета, но не справился с управлением, въехав в дверь магазина. Сам водитель получил повреждения легкой степени тяжести.
Поселок Репино находится на севере Петербурга, там расположено несколько санаториев и домов отдыха.