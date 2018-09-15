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Внедорожник въехал в супермаркет в Петербурге

В результате инцидента погибла женщина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель на внедорожнике пробил стену супермаркета в поселке Репино в Курортном районе Санкт-Петербурга.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"Автомобиль Infiniti  пробил стену магазина и въехал в супермаркет по адресу: поселок Репино, улица Нагорная, дом 1", - сказали ТАСС в пресс-службе, не уточнив подробности.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, жертвой инцидента стала женщина. 

"Одна женщина в результате инцидента скончалась",- сообщили в ведомстве. 

В региональном управлении ГИБДД добавили, что мужчина, находившийся за рулем внедорожника, собирался отъехать от парковки супермаркета, но не справился с управлением, въехав в дверь магазина. Сам водитель получил повреждения легкой степени тяжести.

Поселок Репино находится на севере Петербурга, там расположено несколько санаториев и домов отдыха.

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