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Стрельбу в субботу вечером на севере Москвы вели из травматического оружия

В результате происшествия пострадали два человека

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Стрельба, в результате которой в субботу вечером пострадали два человека на севере столицы, производилась из травматического оружия, сообщили в пресс-службе главка МВД Москвы.

Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили двух мужчин с ушибленными ранами головы и предплечья. Пострадавшие нарядами скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение. "Со слов пострадавших, у них произошел конфликт с неизвестными, один из которых произвел выстрелы из неустановленного травматического оружия", - уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел около 23:10 в субботу на Ангарской улице во дворе жилого дома.

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