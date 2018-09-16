Стрельбу в субботу вечером на севере Москвы вели из травматического оружия

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Стрельба, в результате которой в субботу вечером пострадали два человека на севере столицы, производилась из травматического оружия, сообщили в пресс-службе главка МВД Москвы.

Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили двух мужчин с ушибленными ранами головы и предплечья. Пострадавшие нарядами скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение. "Со слов пострадавших, у них произошел конфликт с неизвестными, один из которых произвел выстрелы из неустановленного травматического оружия", - уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел около 23:10 в субботу на Ангарской улице во дворе жилого дома.