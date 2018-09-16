СМИ: в Таиланде из-за наводнения пострадали 58 тыс. человек

БАНГКОК, 16 сентября. /ТАСС/. Более 58 тыс. человек пострадали в Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями. Как сообщила в воскресенье газета Bangkok Post, стихия затронула восемь провинций в разных частях королевства.

По информации издания, от наводнений пострадали 58 276 человек из 16 468 домовладений, расположенных в 26 районах страны. В провинции Бунгкан затопило 6,6 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Кроме того, оказались частично затоплены провинции Накхонпханом, Сакон Накхон, Накхоннайок, Прачинбури, Чачоенгсао, Пхетчабури и Сатун.

Местные власти продолжают откачку воды из наиболее пострадавших районов королевства.