{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Пакистане пассажирский поезд сошел с рельсов

Сообщается о 20-ти пострадавших

ТАСС, 16 сентября. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате схода с рельсов восьми вагонов пассажирского состава в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Geo TV.

По данным представителя национальной железнодорожной компании страны, поезд следовал из города Карачи на юге Пакистана в Пешавар, когда сошел с рельсов на участке дороги между городами Атток и Мианвали в провинции Пенджаб. Как отмечается, движение поездов на данном участке временно приостановлено.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается. Информации о причине инцидента не поступало.

Теги
Пакистан
СМИ: в Южной Корее разбился небольшой частный самолет
Сообщается о двух погибших
Читать полностью