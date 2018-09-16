СМИ: в Пакистане пассажирский поезд сошел с рельсов

ТАСС, 16 сентября. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате схода с рельсов восьми вагонов пассажирского состава в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Geo TV.

По данным представителя национальной железнодорожной компании страны, поезд следовал из города Карачи на юге Пакистана в Пешавар, когда сошел с рельсов на участке дороги между городами Атток и Мианвали в провинции Пенджаб. Как отмечается, движение поездов на данном участке временно приостановлено.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается. Информации о причине инцидента не поступало.