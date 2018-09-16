В результате железнодорожной аварии в Египте пострадали 12 человек

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Пассажирский поезд сошел в воскресенье утром с рельсов в Египте, пострадали 12 человек. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения страны Халед Мугахед в эфире египетского телевидения.

По его словам, все травмы - незначительные, в основном, порезы и ушибы.

Авария произошла в провинции Минуфия на севере страны в районе железнодорожной станции ее административного центра Шибин-эль-Ком. В поезде, следовавшем между населенными пунктами провинции, находились свыше 500 человек. По предварительным данным, причиной схода с рельсов вагонов стала техническая неисправность колесной пары локомотива. Инцидент не отразился на движении поездов на этом участке железной дороги.

Из-за крайне неудовлетворительного состояния египетских железных дорог, изношенности подвижного состава, устарелых и требующих замены систем контроля за движением поездов, а также нередко человеческого фактора аварии на железнодорожном транспорте происходят практически каждую неделю, однако в большинстве случаев они обходятся без серьезных последствий.