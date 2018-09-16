СМИ: в Южной Корее разбился небольшой частный самолет

ТАСС, 16 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в воскресенье в результате крушения небольшого частного самолета в провинции Чолла-Пукто на юго-западе Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

По его данным, частный самолет потерпел крушение в 15:29 по местном времени (9:29 по мск) вблизи озера в южнокорейском городе Ванджу. Предположительно, самолет следовал в город Конджу на западе страны, откуда и вылетел.

Причина и детали происшествия пока неизвестны, проводится расследование.