Суд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене ученого из ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в понедельник продлил до 20 декабря срок содержания под стражей обвиняемого в государственной измене сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, передает корреспондет ТАСС из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Кудрявцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 декабря", - огласила постановление судья. Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов под грифом "секретно".
Адвокат обвиняемого Иван Павлов сообщил, что медицинское освидетельствование не нашло заболеваний, препятствующих содержанию под стражей 74-летнего научного сотрудника.
"В медицинском заключении пять листов мелким шрифтом перечисления диагнозов различных заболеваний. На обследование он был доставлен в состоянии средней тяжести, но решение таково, что у него нет тех тяжелых, смертельных заболеваний, которые препятствуют его содержанию под стражей", - сказал защитник.
Адвокат Павлов после оглашения судебного решения сообщил, что просил о смягчении меры пресечения на залог под 3 млн рублей в связи с тяжелыми и многочисленными заболеваниями Кудрявцева. "Состояние Кудрявцева такое, что его уже надо госпитализировать", - заявил Павлов.
Кудрявцев обвиняется в передаче секретных сведений иностранной научной организации - бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. ЦНИИмаш сотрудничал с Фон Кармановским институтом в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ.
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля. После его задержания следователи провели обыски в институте. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш, следствие не имеет вопросов к руководству института, они касаются событий 2013 года.
По данным источника ТАСС, следствие вменяет Кудрявцеву передачу секретных сведений по электронной переписке иностранной научной организации - бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ.
Следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. Оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о госизмене УК РФ, около десяти работников отрасли проверяются на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "совершенно секретно".