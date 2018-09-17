Адвокат: обвинение в госизмене ученого Кудрявцева касается данных о перспективном оружии

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Обвинение в госизмене, предъявленное научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву, касается разглашения в переписке с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики информации о перспективном оружии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Кудрявцева Иван Павлов.

"Мы этих писем не видели, но вроде бы им были отправлены два письма по электронной почте, в которых он якобы разгласил некую информацию о перспективном оружии", - сказал адвокат.

Павлов уточнил, что Кудрявцев готовится к даче показаний, он не сделал этого до сих пор, так как следствие пока не представило ему тексты двух писем, якобы отправленных им в бельгийский институт. "Нельзя защищаться непонятно от чего, мы ждем, пока следствие консолидирует обвинение, и тогда сможем заявить о своей позиции по ним", - пояснил защитник.

Суть обвинений

Согласно позиции защиты, Кудрявцев сотрудничал с бельгийским институтом в рамках своих служебных обязанностей. "Кудрявцеву предъявлен очень мутный, корявенький эпизод. Например, одним из аргументов в пользу содержания его под стражей является спам-рассылка с предоставлением ему вида на жительство в США", - рассказал адвокат.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш, следствие не имеет вопросов к текущему руководству института, оно касается событий 2013 года. По данным источника ТАСС, следствие вменяет Кудрявцеву передачу секретных сведений по электронной переписке.

Обыски в Роскосмосе

Ранее сообщалось, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. Оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о госизмене УК РФ, около десяти работников отрасли проверяются на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "совершенно секретно".