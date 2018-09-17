В Орловской области зарегистрировали вспышку АЧС

ОРЕЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в Ливенском районе Орловской области. Об этом в понедельник сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

"Поголовье свиней уже отчуждено в двух населенных пунктах. В данный момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на недопущение распространения вируса, выставлены посты", - сказали ТАСС в региональном управлении.

14 сентября лабораторные исследования, проведенные Курской областной ветеринарной лабораторией, показали геном вируса АЧС в биологических материалах, отобранных от домашних свиней в нескольких частных подсобных хозяйствах в Ливенском районе. Позже диагноз подтвердили в Федеральном центре охраны животных в городе Владимир. В неблагополучных населенных пунктах работают специалисты региональной ветеринарной службы.

В Орловской области карантин по африканской чуме свиней отменен в пяти районах. Неблагополучным остается только Ливенский район, там ранее на свинокомплексе "Успенское" был зарегистрирован массовый падеж животных.

Как сообщалось, вирус африканской чумы свиней 25 июля также был выявлен в соседней Тульской области. В одном из хозяйств Ясногорского района заболевание лабораторно подтвердили у девяти из 59 животных, все поголовье было ликвидировано. 12 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ об отмене карантина и всех связанных с ним ограничительных мероприятий.