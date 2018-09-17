CNN: число жертв тропического циклона "Флоренс" в США возросло до 20

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Число погибших из-за тропического циклона "Флоренс" в штатах Северная и Южная Каролина достигло 20. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Ранее сообщалось о 18 погибших. В понедельник, в частности, было обнаружено тело пожилого мужчины. Он, предположительно, утонул, так как автомобиль, в котором он находился, съехал с дороги и упал в воду.
По последним данным властей, в Северной Каролине без электроснабжения остаются более 530 тыс. потребителей, в Южной Каролине - более 60 тыс.
По оценкам экспертов Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Флоренс", ранее являвшийся штормом, к настоящему времени ослаб и классифицируется как "тропическая депрессия". Скорость ветра в его эпицентре составляет около 11 м/c.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.