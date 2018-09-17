Россиянин погиб в горах Черногории

ТАСС, 18 сентября. Россиянин Антон Верховский погиб во время альпинистского похода в Черногории. Об этом в понедельник вечером сообщила горная служба спасения Черногории на своей странице в Facebook.

"Гражданин России Антон Верховский 1984 года рождения погиб вечером в горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда во время альпинистского восхождения с группой соотечественников", - говорится в сообщении.

По данным службы, сигнал о помощи поступил в 19:50 (20:50 мск). Подробности инцидента, а также данные об эвакуации группы альпинистов пока не уточняются.