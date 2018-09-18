АР: число жертв циклона "Флоренс" в США превысило 30 человек

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Число погибших из-за пост-тропического циклона "Флоренс" в США составило не менее 31 человека. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (АР). Ранее поступала информация о 20 погибших.

Как отмечает АР, основное число жертв приходится на штат Северная Каролина, где погибли не менее 24 человек. В этом штате без электроснабжения остаются почти 600 тыс. потребителей, в Южной Каролине - более 60 тыс. человек. В некоторых регионах на Восточном побережье США зафиксированы серьезные наводнения.

По данным синоптиков Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Флоренс", ранее являвшийся ураганом, а затем - штормом, к настоящему времени ослаб и классифицируется как пост-тропический циклон. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет менее 11 м/с. Атмосферное явление находится вблизи границы штатов Огайо и Западная Вирджиния и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 6,2 м/с. Как ожидается, в ближайшие дни "Флоренс" может вновь набрать силу.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.