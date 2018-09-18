В заблокированный на Украине российский танкер "Механик Погодин" врезалась моторная лодка

ТАСС, 18 сентября. Моторная лодка под управлением пьяного мужчины въехала в российское судно "Механик Погодин", заблокированное в украинском порту Херсон. Танкер не получил повреждений, его экипаж оказал помощь пострадавшему, сообщили ТАСС в пресс-службе судовладельца - компании "В.Ф. Танкер".

"16 сентября в 19:55 в порту Херсон произошел инцидент с танкером "Механик Погодин". Команда услышала глухой удар с правого борта. Оказалось, в судно въехала моторная лодка типа "Прогресс". Обогнув судно, лодка зашла между корпусом танкера и берегом и на полном ходу ударилась о стойки причала", - говорится в сообщении компании.

По данным компании, в лодке находился один человек, пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Экипаж судна оказал первую помощь пострадавшему, находился с потерпевшим до прибытия машины скорой помощи. При инциденте танкер повреждений не получил. Случившееся заставляет задуматься о степени соблюдения режима безопасности на акватории порта Херсон", - добавили в компании.

Заблокированное судно

Судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту было заблокировано украинской стороной в порту Херсона 10 августа. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг", против которой были введены санкции. Между тем компания-оператор судна "В. Ф. Танкер", которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.

По словам капитана судна, танкер доставил на Украину дизельное топливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering.

Ранее именно представитель СБУ сообщил, что "приняты меры по блокировке активов" в отношении судна "Механик Погодин" и что ожидается решение суда о его задержании. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил 17 августа, что Киев может конфисковать и продать танкер. А заместитель так называемого постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов 18 августа утверждал, что Киев заблокировал танкер в порту Херсона на три года.