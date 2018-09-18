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Полицейские оштрафовали мужчину, проехавшего на машине по детской площадке в Зеленограде

Водителем оказался 23-летний мужчина из ближнего зарубежья

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции выписали штраф мужчине, который на машине проехал по детской площадке в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.15 КоАП РФ - "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", - сказал собеседник агентства.

В главке пояснили, что ранее в интернете был опубликован видеоролик. На записи видно, как водитель, управляя автомашиной ВАЗ, в Зеленоградском административном округе Москвы едет по тротуару и детской площадке. В ходе проверки информации сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, которым оказался 23-летний приезжий из ближнего зарубежья.

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