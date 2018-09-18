Обвиняемому в хищении при строительстве резиденции президента продлен арест

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил срок ареста до 21 декабря бывшему главе ФГУП "Атэкс", подведомственного Федеральной службе охраны (ФСО) России, Андрею Каминову, обвиняемому в хищении более 1,5 млрд рублей при строительстве и реконструкции резиденции президента в Ново-Огареве. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Каминову меру пресечения на 3 месяца, до 21 декабря", - сказала собеседник агентства.
Ранее источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что материальный ущерб по делу о хищении денег, выделенных на строительство дома приемов президента РФ в Ново-Огареве, вырос почти в семь раз - с 225 млн рублей до 1,5 млрд рублей.
Суть обвинений
В деле семь фигурантов: бывший глава ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс- глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев, а также предприниматели Александр Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов. Кюнер, Перевалов и Торчинский признали вину и заключили сделку со следствием. Родионов ранее был переведен судом под домашний арест в связи с тем, что он признал вину и дал признательные показания, а позднее его отпустили под залог в 5 млн рублей. Литвинов также признал вину, Сергеев заключен под стражу, вину в создании преступного сообщества и в мошенничестве он не признает.
Фигуранты были задержаны по результатам проведенного ФСБ и ФСО комплекса следственных действий и оперативных мероприятий. По версии следствия, они причастны к хищениям при строительстве так называемого объекта № 53 ФСО России - дома приемов президента РФ. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ.