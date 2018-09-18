Обвиняемый в сексуальном насилии над детьми в Петербурге фотограф частично признал вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в деле о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Петербурге 55-летний фотограф Александр Брыков частично признал вину, сообщила журналистам адвокат фигуранта Нина Вилкина.
"Он признал вину частично", - сказала защитница после заседания в Невском районном суде Петербурга, которое проходило в закрытом режиме.
Весной прошлого года Следственный комитет РФ заявил о начале расследования дела о сексуальном насилии в детском доме в Кировском районе Петербурга. В апреле того же года Кировский районный суд отправил в СИЗО пятерых подозреваемых, в том числе бывшего замдиректора детдома Михаила Елина и экс-директора школы при детском доме Станислава Виноградова, а также трех бывших воспитанников детдома Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка. По версии следствия, с 2005 по 2010 год злоумышленники систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних воспитанников. Спустя месяц после арестов в Астрахани был задержан фотограф Александр Брыков, который, по данным СК, неоднократно совершал подобные действия в отношении воспитанника детдома, а также изготавливал и хранил материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних.
Свою вину Брыков признает только по статье УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", но полностью отрицает обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера". Как сообщил журналистам один из потерпевших, который присутствовал на судебном заседании во вторник, Брыков заявил, что "действия сексуального характера совершались по обоюдному согласию и насилия не было".