Прокуратура начала проверку безопасности перевозок после ДТП с автобусами под Воронежем

ТАСС, 18 сентября. Прокуратура Воронежской области начала проверку безопасности пассажирских перевозок после ДТП с автобусами, в результате которого, по последним данным, погибли пять человек. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

"На месте [происшествия] находится прокурор Новоусманского района, он координирует действия. Организована проверка безопасности пассажирских перевозок. Ход проверки взят на контроль прокуратурой области", - сказал пресс-секретарь прокуратуры Воронежской области Михаил Усов.

Власти Новоусманского района, где произошла авария, сейчас готовят пункты временного размещения для пассажиров, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС глава района Дмитрий Маслов.

"На месте находятся представители администрации района. Решается вопрос о расселении пассажиров автобусов в пунктах временного размещения", - добавил Маслов.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на 525-м километре трассы М-4 "Дон". Один из автобусов стоял на обочине, вероятно, устраняя неисправность, когда в него врезался другой. По официальным сведениям, погибли пять человек, около 20 пострадали.