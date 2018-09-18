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Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве

Пострадавших в аварии нет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Певец Дима Билан попал в дорожно-транспортное происшествие на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Ленинском проспекте водитель автомобиля марки Ford Mustang наехал на автомобиль Hyundai. За рулём Ford находился певец Дима Билан", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавших в результате ДТП нет.

В свою очередь в пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП с участием двух автомобилей без пострадавших на Ленинском проспекте, 146.

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