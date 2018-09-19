МВД разоблачило фальшивомонетчиков в Дагестане

ТАСС, 19 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане двух человек по подозрению в изготовлении поддельных купюр примерно на 30 млн рублей и заготовок еще на 100 млн, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из МВД и УФСБ по Республике Дагестан, уточнила она.

"Проведены обыски в городах Махачкала и Каспийск по адресам проживания фигурантов. Полицейскими обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей на сумму около 30 млн рублей, а также заготовки на сумму более 100 млн рублей", - сказала Волк.

По ее словам, полицейские изъяли оборудование, в том числе клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер и другие предметы. Сейчас они устанавливают соучастников преступления.