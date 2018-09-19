В Дагестане задержаны подозреваемые в изготовлении фальшивых денег

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция Дагестана задержала подозреваемых в изготовлении поддельных денежных знаков на крупную сумму, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД по Республике Дагестан и УФСБ России по Республике Дагестан в рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по статье 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), проведены обыски в городах Махачкала и Каспийск по адресам проживания фигурантов", - отметила Волк.

По ее словам, полицейскими обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей на сумму около 30 млн рублей, а также заготовки на сумму более 100 млн рублей. Изъято оборудование, в том числе клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер и другие предметы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.

"По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан. Проводятся мероприятия по установлению их соучастников", - сказала представитель МВД.