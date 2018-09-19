Двое пострадавших в аварии автобусов под Воронежем остаются в тяжелом состоянии

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Медики подтвердили тяжелое состояние двух пассажиров, пострадавших во вторник вечером в результате столкновения двух автобусов под Воронежем, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Воронежской области Оксана Козлова.

"Два человека [по данным] на утро среды находятся в тяжелом состоянии, семеро [находятся в состоянии] средней степени тяжести", - сообщила Козлова.

По ее данным, шесть человек госпитализированы после аварии в Воронежскую областную больницу скорой медицинской помощи №10, трое - в больницу скорой медпомощи №1. "Еще трое пассажиров получили травмы легкой степени, они получили помощь амбулаторно", - уточнила она.

Как сообщалось ранее, столкновение двух пассажирских автобусов (Volvo и Neoplan) произошло около 20:10 мск во вторник на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. В момент аварии в двух автобусах находились 24 человека, на месте ДТП погибли четверо, еще одна женщина скончалась в Воронежской областной больнице во время операции. Из 18 пострадавших были госпитализированы 14 человек, шестеро из них находились в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).