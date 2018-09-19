СМИ: число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 81

ТАСС, 19 сентября. По меньшей мере 81 человек погиб на Филиппинах из-за тайфуна "Мангхут". Как сообщило в среду агентство "Синьхуа", судьба еще около 70 жителей остается неизвестной.

По его данным, наибольшее число пропавших без вести приходится на муниципалитет Итогон (провинция Бенгет). Представители экстренного штаба заявили, что поисково-спасательные работы будут продолжены. Прямой экономический ущерб от удара стихии уже достиг 14,3 млрд филиппинских песо (около $264,3 млн).

Большинство жертв - более полусотни - приходится на Кордильерский административный регион (остров Лусон), где тайфун вызвал многочисленные сходы грунта в горной местности.

Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне, в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни. В воскресенье он обрушился на побережье Китая и Гонконг, а затем продолжил движение вглубь материка. В КНР жертвами непогоды стали пять человек, по меньшей мере 391 человек обратился за медицинской помощью в Гонконге. Прямой экономический ущерб от удара стихии в пострадавших районах Китая достиг 5,2 млрд юаней ($764 млн).