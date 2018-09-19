Власти Ставрополья доставят домой жителей региона, попавших в ДТП под Воронежем

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на заседании регионального правительства поручил организовать трансфер домой ставропольцев, которые накануне попали в ДТП с двумя автобусами под Воронежем, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе губернатора.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел около 20:10 мск вторника на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Neoplan врезался в остановившийся на обочине автобус Volvo. Всего погибли пять человек. Автобусы ехали по маршрутам Москва - Пятигорск и Москва - Черкесск.
"Один наш земляк пострадал. Мы в курсе о его состоянии. Мы должны помочь нашим людям и оказать помощь соседям. Каждая такая ситуация - это наша с вами ответственность", - привели в пресс-службе слова губернатора.
Также Владимиров поручил связаться с властями Карачаево-Черкесии и при необходимости оказать помощь их пострадавшим с транспортировкой и размещении в медучреждениях края.
Отмечалось, что по имеющейся информации автобус остановился на обочине из-за неполадок. Спустя несколько минут в него врезался еще один автобус, ехавший в КЧР. На месте погибли четыре человека из автобуса Москва - Черкесск, еще одна женщина скончалась позже во время операции. В ставропольском автобусе в момент ДТП находилось четыре человека. Один из них пострадал.
В пресс-службе губернатора также пояснили, что пятигорский автобус попавший в ДТП в Воронеже, не рейсовый, принадлежит частному лицу, с ним сейчас разбираются правоохранительные органы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь на месте. Минздрав Ставропольского края со вчерашнего дня на связи с Воронежем, при необходимости подключается, сказали в пресс-службе.