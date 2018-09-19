МЧС проверяет информацию о возгорании в Центральной клинической больнице РАН в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московское ГУ МЧС проверяет информацию о возгорании в Центральной клинической больнице РАН на Литовском бульваре. На место следуют пожарные, сообщил источник в экстренных службах города.
"Поступил сигнал о возникшем возгорании по адресу Литовский бульвар, 1а", - сказал собеседник агентства. По предварительным, данным возникло задымление на пятом этаже больницы, в складском помещении аптеки, в результате короткого замыкания электропроводки.
"До настоящего момента эвакуация граждан не осуществлялась", - отметил источник.