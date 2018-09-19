МЧС проверяет информацию о возгорании в Центральной клинической больнице РАН в Москве

ДТП с автобусами в Воронежской области

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусами под Воронежем

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек"

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