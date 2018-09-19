СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусами под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи СК в Воронежской области после аварии двух автобусов, в которой погибли пять человек и получили ранения 12 человек, возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек")", - сказали в ведомстве.
Ранее полиция также возбудила уголовное дело по факту ДТП по статье о нарушении правил дорожного движения.
Авария произошла накануне вечером на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области. Автобус Neoplan врезался в остановившийся на обочине автобус Volvo. В автобусах находились 24 человека, погибли пять человек, все они жители Карачаево-Черкесии. Автобусы направлялись из Москвы в Пятигорск и Черкесск.
"Изъята документация к автобусу марки Neoplan, по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, подготовлены запросы в компетентные органы КЧР и Ставропольского края, касающиеся оказания услуг по перевозке пассажиров указанными транспортными средствами, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", - добавили в управлении СК.