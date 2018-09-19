СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусами под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи СК в Воронежской области после аварии двух автобусов, в которой погибли пять человек и получили ранения 12 человек, возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.